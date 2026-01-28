Італія

Каталонський клуб буде в слабкій позиції через умови контракту.

Іспанський фланговий захисник Арнау Мартінес за останні роки встиг подолати шлях від гравця академії каталонської Жирони до важливого футболіста основного складу команди Мічела.

Проте 22-річний виконавець не хоче зупинятись у своєму розвитку, тож наразі не квапиться продовжувати контракт із клубом, який завершується влітку 2027 року.

Тим часом чинна угода футболіста передбачає доволі скромну, як для гравця такого рівня, клаусулу в розмірі 14 млн євро.

Римському Лаціо про цей пункт відомо, тож "орли" цієї зими впевнено розпочали перемовини й намагатимуться швидко забезпечити позитивну для себе відповідь від Жирони.

Тим часом на рахунку Арнау гол та асист у 19 матчах.