Італія

Головний тренер Ювентуса відзначив важливу роль американського півзахисника у складі "б'янконері".

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті оцінив гру центрального хавбека туринців Вестона Маккенні.

"Він відіграє важливу роль для команди. Маккенні завжди посміхається, що б він не робив. Мені здається, що йому тут дуже добре", — цитує тренера Sky Sport.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що 27-річний футболіст близький до продовження трудової угоди з клубом, оскільки його чинний контракт закінчується вже за пів року.

У поточному сезоні Маккенні продемонстрував солідну ефективність, взявши участь у 29 матчах у всіх турнірах, де забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше Коло Муані прийняв рішення щодо повернення в Ювентус.