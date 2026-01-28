Головний тренер Ювентуса відзначив важливу роль американського півзахисника у складі "б'янконері".
Вестон Маккенні, Getty Images
28 січня 2026, 13:27
Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті оцінив гру центрального хавбека туринців Вестона Маккенні.
"Він відіграє важливу роль для команди. Маккенні завжди посміхається, що б він не робив. Мені здається, що йому тут дуже добре", — цитує тренера Sky Sport.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що 27-річний футболіст близький до продовження трудової угоди з клубом, оскільки його чинний контракт закінчується вже за пів року.
У поточному сезоні Маккенні продемонстрував солідну ефективність, взявши участь у 29 матчах у всіх турнірах, де забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.
