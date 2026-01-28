Захисник Інтера має відновитися до середини лютого, проте повноцінне повернення на поле очікується трохи пізніше.
Дензел Думфріс, Getty Images
28 січня 2026, 12:59
З'явилася інформація про терміни повернення захисника міланського Інтера Дензела Думфріса. Як повідомляє журналіст Паскуале Гуарро, Думфріс має приєднатися до тренувань у загальній групі протягом двох тижнів.
Зазначається, що гравець може повернутися до матчу проти Лечче, який відбудеться 22 лютого. Існує ймовірність, що Думфріса включать до заявки на гру з Ювентусом (15 лютого), але його поява на полі навряд чи відбудеться.
У поточному сезоні 28-річний Думфріс взяв участь у 15 зустрічах у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.
Нагадаємо, сьогодні Інтер проведе заключний матч загального етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії о 22:00.