З'явилася інформація про терміни повернення захисника міланського Інтера Дензела Думфріса. Як повідомляє журналіст Паскуале Гуарро, Думфріс має приєднатися до тренувань у загальній групі протягом двох тижнів.

Зазначається, що гравець може повернутися до матчу проти Лечче, який відбудеться 22 лютого. Існує ймовірність, що Думфріса включать до заявки на гру з Ювентусом (15 лютого), але його поява на полі навряд чи відбудеться.

У поточному сезоні 28-річний Думфріс взяв участь у 15 зустрічах у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, сьогодні Інтер проведе заключний матч загального етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії о 22:00. 