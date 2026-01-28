Італія

Захисник Інтера має відновитися до середини лютого, проте повноцінне повернення на поле очікується трохи пізніше.

З'явилася інформація про терміни повернення захисника міланського Інтера Дензела Думфріса. Як повідомляє журналіст Паскуале Гуарро, Думфріс має приєднатися до тренувань у загальній групі протягом двох тижнів.

Зазначається, що гравець може повернутися до матчу проти Лечче, який відбудеться 22 лютого. Існує ймовірність, що Думфріса включать до заявки на гру з Ювентусом (15 лютого), але його поява на полі навряд чи відбудеться.

У поточному сезоні 28-річний Думфріс взяв участь у 15 зустрічах у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, сьогодні Інтер проведе заключний матч загального етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії о 22:00.