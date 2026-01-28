Італія

Нападник Тоттенгем готовий знову виступати за туринський клуб і може особисто наполягти на трансфері.

Коло Муані готовий продовжити кар'єру в Ювентусі. Француз уже виступав за "стару синьйору" у другій половині минулого сезону, проте тоді туринці не змогли викупити гравця.

На початку вересня Коло Муані орендували "шпори", але останнім часом у ЗМІ активно обговорюють його можливе повернення до Італії. За даними журналіста Маттео Моретто, в Ювентусі повністю впевнені у бажанні 27-річного футболіста знову грати за "б'янконері". Більше того, він може особисто наполягти на переході, якщо Тоттенгем перешкоджатиме угоді.

Переговори можуть відбутися у четвер, після завершення матчів останнього туру загального етапу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, Коло Муані, якого портал Transfermarkt оцінює у 25 млн євро, все ще належить ПСЖ.

