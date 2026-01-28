Італія

Франк Яннік Кесс'є може повернутися до Серії А у статусі вільного агента — за гравця вже борються два італійські гранди.

Півзахисник саудівського Аль-Ахлі Франк Яннік Кесс'є має шанси знову грати в італійському чемпіонаті. 29-річний футболіст потрапив до сфери інтересів міланського Інтера.

За інформацією журналістів Маттео Моретто та Фабріціо Романо, найближчим часом "нерадзуррі" проведуть зустріч із оточенням івуарійця. Сторони планують обговорити можливий перехід гравця після завершення сезону. Оскільки чинний контракт хавбека закінчується за пів року, він буде доступний абсолютно безкоштовно.

Нещодавно агенти Франка Янніка Кесс'є вже зустрічалися з представниками іншого гранда Серії А — Ювентуса. Плани колишнього лідера "россонері" поки що залишаються в таємниці. Наразі портал Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

