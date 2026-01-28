Гравець награв під 80 матчів за останній сезон.
Агустін Альбаррасіль, x.com/CagliariCalcio
28 січня 2026, 12:54
Уругвайський нападник Агустін Альбаррасін на початку минулого року став гравцем клубу Бостон Рівер, за який у підсумку в дебютному сезоні провів аж 77 матчів (3513 хвилини), відзначившись 13 голами та двома гольовими передачами.
Виступами 20-рінчому виконавця в підсумку зацікавились європейські клуби, і найбільший прогрес у перемовинах щодо його підписання мав італійський Кальярі.
Сардинський клуб заплатив 2 млн євро за 50% прав на футболіста та підписав із ним контракт до 2030 року.
Рідний клуб Альбаррасіна Вондерерс отримає від цього трансферу 400 тис. євро.