Італія

Гравець награв під 80 матчів за останній сезон.

Уругвайський нападник Агустін Альбаррасін на початку минулого року став гравцем клубу Бостон Рівер, за який у підсумку в дебютному сезоні провів аж 77 матчів (3513 хвилини), відзначившись 13 голами та двома гольовими передачами.

Виступами 20-рінчому виконавця в підсумку зацікавились європейські клуби, і найбільший прогрес у перемовинах щодо його підписання мав італійський Кальярі.

Сардинський клуб заплатив 2 млн євро за 50% прав на футболіста та підписав із ним контракт до 2030 року.

Рідний клуб Альбаррасіна Вондерерс отримає від цього трансферу 400 тис. євро.