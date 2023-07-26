Італія

Це дасть поштовх місцевому трансферному ринку.

Із моменту виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу утворилось чимало проблем у здійсненні трансферів гравців поміж островами та континентальною частиною Європи.

Зокрема, у Італії діє суворе обмеження на присутність максимум трьох виконавців, що представляють країни поза межами ЄС, у заявці кожної з команд, що в свою чергу суттєво сповільнювало процес перемовин на трансферному ринку.

Однак місцева Федерація футболу (FIGC) на своєму черговому засіданні вирішила переглянути це правило на користь спрощення реєстрації для громадян Швейцарії та Великої Британії.

"Федеральна рада вирішила внести зміни до параграфу G) офіційного повідомлення № 184/A від 1 червня 2023 року, зміст яких наведено нижче.

G) Гравці зі швейцарським та британським громадянством еквівалентні гравцям ЄС у всіх відношеннях. Ці положення застосовуватимуться, починаючи з сезону-2023/24", — ідеться в офіційному прес-релізі очільників футболу.

Наслідки нововведень легко відслідкувати хоча б за трансфером англійського півзахисника Рубена Лофтуса-Чіка до Мілана цього літа, який тепер не буде займати "зайвий" слот для реєстрації закордонних гравців.