Італія

Португалець не зможе керувати командою у найближчих матчах.

Жозе Моурінью отримав чотириматчеву дискваліфікацію за агресивну поведінку до головного арбітру матчу фіналу Ліги Європи проти Севільї Ентоні Тейлора в підземному паркінгу після гри.

Римляни подали апеляцію на це рішення, проте, як повідомляє Gazzetta dello Sport, УЄФА вирішила відхилити її.

В новій єврокубковій кампанії римляни зіграють в Лізі Європи відразу з групової стадії. Отже, португальський тренер пропустить перші чотири тури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що також дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Рому на 50 тисяч євро й заборонив продавати їхнім фанатам квитки на найближчий домашній матч у єврокубках.