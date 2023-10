У рамках восьмого туру італійської Серії А Дженоа прийматиме Мілан на Луїджі Ферраріс. Стартові склади команд вже оголошено.

З перших хвилин на полі з'явиться 30-річний український півзахисник господарів поєдинку Руслан Маліновський.

⤵️ La nostra formazione per #GenoaMilan pic.twitter.com/IquplTDpgp

Склад гостей також з'явився на їхній офіційній сторінці у Twitter.

Tonight's team news 🚨#GenoaMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/XZCMe4CILA