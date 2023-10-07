Італія

Український півзахисник вдруге поспіль розпочне матч Серії А з перших хвилин.

У рамках восьмого туру італійської Серії А Дженоа прийматиме Мілан на Луїджі Ферраріс. Стартові склади команд вже оголошено.

З перших хвилин на полі з'явиться 30-річний український півзахисник господарів поєдинку Руслан Маліновський.

Склад гостей також з'явився на їхній офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкувати за головними подіями у ньому Ви зможете на нашому сайті.