Італія

Залишилось лише дотиснути Вест Гем.

Ще не встигло офіційно розпочатись зимове трансферне вікно, а процес перемовин поміж клубами вже перебуває в розпалі.

Окрема історія — імовірний перехід німецького нападника лондонського Вест Гема Нікласа Фюллькруга до італійського Мілана, за чим пильно стежать фанати "россонері" останніми днями.

Представники клубу із Серії A вже надіслали офіційний запит "молотобійцям", але ті хочуть гроші одразу й у повному обсязі, а не після періоду оренди, як пропонує Мілан.

І поки клуби сперечаються, із боку самого 32-річного виконавця все прозоро — контракт на три роки з опцією продовження на сезон уже погоджено, тож наразі лише відсутність спільної позиції клубів заважає цьому переходу.

Німецький Вольфсбург, який також контактував із гравцем та навіть робив Вест Гему пропозицію повноцінного трансферу одразу, залишився осторонь процесу, бо Фюллькруг дивитись виключно в бік Мілана.

У цьому сезоні на рахунку Нікласа дев’ять матчів (413 хвилин).