Італія

Форвард не входить у плани тренерського штабу та готується до трансферу.

Нападник Парми Мілан Джурич не входить до планів головного тренера Карлоса Куести та готовий змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу не розраховує на нападника в другій частині сезону, тому сторони відкриті до варіантів із відходом гравця вже в січні.

У поточному сезоні Мілан Джурич провів 11 матчів (53 хвилини) у складі Парми та отримав одне попередження.