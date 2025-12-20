Італія

Однак утримати гравця від трансферу буде непросто.

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе свого часу не надто вдало розпочав знайомство з італійським футболом на моменті трансферу до Мілана влітку 2022 року з Брюгге за 37,5 млн євро.

У підсумку вже через сезон "россонері" відправили на той момент юного футболіста в оренду до бергамаської Аталанти за 3 млн євро, а пізніше заробили на його повноцінному трансфері ще 23,7 млн євро.

У складі "Богині" справи в нині вже 24-річного гравця пішли на краще, і наразі він є беззаперечно гравцем основного складу.

А чотири голи та три асисти в 19 матчах цього сезону підказують, що Аталанта муситиме добряче постаратись для того, щоб залишити в себе футболіста, на тлі зростання попиту на нього на трансферному ринку.

Клуб запланував собі почати перемовини щодо продовження контракту до 2030 року, але в той самий момент уже знає, що до агента Шарля звертались за інформацією два іноземних клуби.