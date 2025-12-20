Іспанія

У продовженні 17 туру Ла Ліги.

Леванте та Реал Сосьєдад розійшлись миром (1:1)

У доданий час першого тайму, Гедеш пройшов по лівому флангу зробив подачу у штрафний майданчик суперника. На диво для всіх, першим на мʼячі опинився Кубо. Японець виграв верхову дуель та головою відправив снаряд у сітку воріт.

Господарі відігрались на останніх хвилинах другого тайму. Під час фінального штурму жаби заробили право на пробиття пенальті. Де ла Фуенте впевнено виконав одинадцятиметровий, розвівши мʼяч та воротаря по різні сторони.

Леванте — Реал Сосьєдад 1:1

Голи: де ла Фуенте, 90+3 (пен) - Кубо, 45+1

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено (Маттурро, 74), Санчес — Венседор (Рей, 82), Арріага — Гарсія, Мартінес (Еспі, 67), Альварес — Ромеро (Лосада, 82)

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Мартін, Субельдія, Гомес — Горрочатегі — Кубо (Маріескуррена, 90), Сучич (Захарян, 70), Марін (Солер, 83), Гедеш (Мендес, 70) — Оярсабаль (Астігаррага, 90)

Попередження: Мартінес, Санчес, Арріага, Ромеро, ла Фуенте, Санчес — Субельдія, Горрочатегі