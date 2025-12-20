Італія

Румун задоволений своєю командою.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після поразки у серії післяматчевих пенальті від Болоньї (1:1, по пен. 2:3) у півфіналі Суперкубка Італії.

«Я вважаю пенальті лотереєю. Для їх виконання потрібні сміливість та характер, а це не натренувати. Хлопці чудово зіграли, особливо у другому таймі. Я бачив те, що завжди хочу бачити у грі своєї команди.

Я не обговорюю суддівство, арбітри мають ВАР і можливість переглядати моменти. Я маю бути зосереджений на нашому розвитку. Помилки бувають у всіх. Мені нема про що шкодувати і нема на що скаржитися, ми йдемо далі.

Пропустивши гол через те, як Болонья на нас тиснула, ми взяли гру під контроль у другому таймі та створювали багато моментів. Але у футболі якщо ти не забиваєш, то йдеш бити пенальті, а це лотерея», – сказав Ківу.