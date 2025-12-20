Італія

Італієць хоче, щоб турок надовго залишився в Турині.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про перемовини клуба з вінгером команди Кенаном Їлдизом щодо продовження контракту. Його слова наводить Нікола Скіра.

«Я все дивлюсь і слухаю, але цим повинен займатися клуб.

Для нас Кенан — це гравець, здатний змінити гру, той самий "постріл в ночі", який вбиває тебе і вислизає, і ти навіть не встигаєш зрозуміти як. У нього поведінка лідера.

Таких гравців, як він мало в світі. Навколо нього можна будувати велику команду», — Спаллетті.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 21 матч, забив шість голів та віддав шість результативних передач.