Італія

Тренера Мілана покарали за провокаційну поведінку та образи на адресу представника Наполі.

Головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі оштрафували на 10 тисяч євро за поведінку під час першого півфінального матчу Суперкубка Італії проти Наполі. Поєдинок відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою неаполітанців з рахунком 2:0. Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Як зазначається, Аллегрі був покараний за грубе поводження з помічником Антоніо Конте — Леле Оріалі. За висновками інспекторів федеральної прокуратури, на які посилається Il Messaggero, суддя Джерардо Мастрандреа визнав тренера винним у провокаційній поведінці щодо представника команди-суперника, до якого він неодноразово звертався з образливими висловлюваннями. Раніше Наполі публічно засудив дії наставника Мілана у своїй офіційній заяві.

Протягом усього матчу між технічними зонами відчувалася напруга, яку наприкінці зустрічі намагався залагодити Антоніо Конте. Каталізатором конфлікту став епізод на 30-й хвилині, коли Адрієн Рабйо штовхнув Маттео Політано та уникнув дисциплінарного покарання. Показово, що після фінального свистка арбітра Даніеле Зуфферлі камери не зафіксували рукостискання між головними тренерами. Конте привітав асистента Марко Ландуччі та гравців Мілана, але проігнорував Аллегрі. Водночас жоден із тренерів не прокоментував цю ситуацію під час спілкування з пресою.

У поточному сезоні Мілан під керівництвом Массіміліано Аллегрі провів 19 матчів у всіх турнірах: 11 перемог, 5 нічиїх та 3 поразки.