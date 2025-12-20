Англія

Попри низку прикрих помилок італійця, керівництво шпор висловило йому повну підтримку та не планує шукати нового голкіпера взимку.

Лондонський Тоттенгем не збирається виходити на трансферний ринок у січні для пошуку заміни Гульєльмо Вікаріо.

Як повідомляє Goal, всередині клубу зберігається абсолютна впевненість у здібностях італійського воротаря, навіть попри хвилю критики з боку вболівальників після невдалих результатів.

Останнім часом Вікаріо опинився під пильним наглядом медіа через результативні помилки в матчах проти Фулгема та Ноттінгем Форест. Ці епізоди викликали розчарування на трибунах, проте головний тренер Томас Франк публічно став на захист свого підопічного.

На пресконференції напередодні матчу проти Ліверпуля Франк зазначив, що вважає Вікаріо дуже хорошим голкіпером, хоча й визнав, що італійцю потрібно працювати над грою ногами та точністю передач.

Цікаво, що цифри від Opta малюють зовсім іншу картину. Статистично Вікаріо проводить свій найкращий сезон у складі Тоттенгема. Він відбиває більший відсоток ударів, ніж у попередні два роки. Показник запобігання голам є вищим за середній по лізі. За відсотком сейвів він випереджає багатьох зіркових колег з Манчестер Сіті, Ман Юнайтед та Ліверпуля.

Томас Франк наголосив, що оборона воріт — це не лише справа голкіпера, а й результат роботи всієї команди. Клуб вважає, що заміна воротаря в середині сезону була б непотрібним ризиком, який може підірвати стабільність захисної лінії.

Замість трансферів тренерський штаб зосередиться на індивідуальній роботі з Вікаріо, щоб мінімізувати кількість випадкових помилок у майбутньому.