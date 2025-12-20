Італія

Просто без коментарів.

Лівий фулбек саудівського Аль-Хіляля Тео Ернандес розповів, як залишав Мілан. Цитує француза La Gazzetta dello Sport.

«Я не хотів йти з Мілана, мене змусили це зробити.

Я заслуговував на краще відношення від клубу. Я цього не очікував. Деякі партнери по команді вмовляли мене залишитися, але коли тобі телефонує менеджер і каже: «Якщо ти залишишся тут, ми виключимо тебе зі складу», що я можу вдіяти? Довелося шукати щось інше», — заявив Ернандес.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Аль-Хіляль 16 матчів, забив пʼять голів та віддав дві результативні передачі.