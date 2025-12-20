Італія

"Россоблу" у фіналі Суперкубка Італії.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно висловився після перемоги в серії післяматчевих пенальті над Інтером (1:1, по пен. 3:2) у півфіналі Суперкубка Італії. Його слова наводить DAZN.

«Починати з такою негативною форою непросто (Болонья пропустила вже на 2-й хвилині — прим.), але ми зберегли холоднокровність, зуміли зрівняти рахунок, і я вважаю, що наш перший тайм був чудовим.

У другому таймі Інтер грав краще, але нічия була справедливим результатом, а серія пенальті – це лотерея, тож потрібно мати трохи удачі. На полі рахунок був 1:1, ми виграли серію пенальті і це було непросто. Коли Інтер бере гру під контроль, відібрати м'яч дуже складно. У другому таймі ми втратили темп, і суперник посилив тиск, тому щоразу, коли ми намагалися контратакувати, вони нас блокували.

Нас довгий час притискали до воріт, але ми грали проти команди, яка складається з чемпіонів, тому ми знали, що такі періоди будуть», – сказав Італіяно.

Фінал Суперкубку Італії між Болоньєю та Наполі відбудеться 22 грудня.