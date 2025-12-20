Інше

Паризький клуб вирішив дотриматися формальностей і публічно привітав свою колишню зірку з 27-річчям, попри затяжну холодну війну.

Сьогодні, 20 грудня 2025 року, Кіліану Мбаппе виповнюється 27 років. Несподівано для багатьох, його колишній клуб Парі Сен-Жермен опублікував у своїх соціальних мережах пост із привітанням на адресу форварда Реала.

Цей жест викликав бурхливу реакцію вболівальників, враховуючи, що стосунки між сторонами зараз перебувають у найгіршій точці за всю історію. Привітання з’явилося лише за кілька днів після того, як французькі футбольні інстанції та суд винесли остаточне рішення на користь Мбаппе.

ПСЖ зобов'язали виплатити гравцеві 60 мільйонів євро — суму, що включає заборгованість із заробітної плати та невиплачені бонуси за лояльність, які клуб намагався утримати після його переходу до Мадрида.

Керівництво парижан тривалий час стверджувало, що існувала джентльменська угода, згідно з якою Кіліан відмовлявся від цих грошей у разі безкоштовного відходу, проте юридичних доказів цьому не знайшлося.

Публікація ПСЖ у соцмережі X (Twitter) та Instagram виглядала досить сухо: фото гравця у футболці парижан та стандартний підпис. Вболівальники в коментарях розділилися на два табори:

Одні вважають це проявом інституційного професіоналізму та поваги до найкращого бомбардира в історії клубу. Інші називають це вершиною цинізму, нагадуючи, що клуб досі намагається оскаржити виплату зароблених гравцем грошей.

У кольорах парижан Кіліан відіграв 308 ігор, в яких забив шалені 256 мʼяча, ставши найкращим бомбардиром в історії ПСЖ. Водночас вигравши чимало трофеїв: 6 титулів Чемпіона Франції, 4 Кубка Франції та 3 Суперкубка Франції.

Наразі Мбаппе повністю зосереджений на виступах за Реал. Попри складний початок сезону та адаптацію до Ла Ліги, Кіліан поступово стає лідером атак вершкових. Сьогодні французький нападник в матчі проти Севільї, має нагоду побити рекорд Роналду по голам за один календарний рік.

Матч 17 туру Ла Ліги Реал Мадрид — Севілья розпочнеться о 22:00.