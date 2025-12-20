Італія

Можливий трансфер уже цієї зими.

Чорногорський атакувальний півзахисник Васіліє Аджич продовжує свій процес адаптації до реалій італійського футболу, який було розпочато в момент трансферу гравця з Будучності до туринського Ювентуса за 7,2 млн євро влітку минулого року.

Однак без ігрової практики в цьому випадку просування вперед не буде, тож 19-річний виконавець та тлі 222 хвилин у 10 матчах у поточному сезоні в усіх турнірах серйозно переймається щодо власного майбутнього.

Клуб очікував на прохання гравця знайти йому можливий варіант оренди цієї зими, тож коли Аджич зробив про це запит, про що стало відомо представникам ЗМІ, ніхто не був здивований.

Наразі йдеться лише про тимчасові виступи за інший колектив до завершення сезону.

За ці 10 зіграних матчів Аджич відзначився одним голом.