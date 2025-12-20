Іспанія

Наставник Жирони похвалив українського вінгера напередодні матчу проти Атлетіко Мадрид.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес напередодні матчу 17-го туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко Мадрид оцінив прогрес українського вінгера Віктора Циганкова та його роль у команді.

На передматчевій пресконференції наставник Жирони відзначив помітний прогрес українця:

"Він зробив крок уперед. Це командний гравець, але в певний момент йому потрібно відчувати себе лідером. Він багато думає про команду і часто відходить на другий план, коли бачить, що партнери в порядку".

Мічел також наголосив, що Циганков став впевненішим у ролі ключового футболіста:

"Йому завжди було трохи складно бути головною дійовою особою, але в цьому аспекті він додав. Він дуже важливий для нас, адже має величезний талант як у грі з м’ячем, так і без нього — і в атаці, і в обороні".

У поточному сезоні Віктор Циганков провів за Жирону 12 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. Наразі його команда посідає 18-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 15 очок.

Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 21 грудня. Початок зустрічі — о 15:00 за київським часом.