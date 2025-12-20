Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 20 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26 у Турині місцевий Ювентус прийматиме римську Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

СУБОТА, 20 ГРУДНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулої неділі Ювентус упорався з Болоньєю на виїзді (1:0), відібравши в неї п'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Тепер туринці повертаються на Альянц Стедіум, сподіваючись продовжити свою вражаючу безпрограшну серію в домашніх матчах усіх турнірів. "Б'янконері" не програвали в Турині з березня (10В, 5Н), у восьми поєдинках уникнувши пропущених голів.

Лучано Спаллетті, який здобув три трофеї під час першого з двох своїх періодів на чолі сьогоднішнього суперника туринського гранда, столичному клубу не поступався з травня 2005 року (3В, 5Н). Багатий досвід спеціаліста може допомогти Ювентусу в скороченні відставання від топ-4 чемпіонату Італії незадовго до майбутніх п'яти поспіль дуелей із середняками та аутсайдерами турніру.

Рома ж минулого понеділка й сама святкувала мінімальну звитягу. У Римі підопічні Джан П'єро Гасперіні обіграли Комо (1:0), що дозволило зберегти між римським і туринським клубами різницю в чотири очки. Все ще найкращі в обороні серед учасників Серії А "джаллороссі" зазнали двох поразок із рахунком 0:1 у трьох своїх останніх виїзних поєдинках турніру й сьогодні ця ситуація цілком може повторитися.

Римляни не перемагали на Альянц Стедіум із серпня 2020 року (3:1), загалом тільки раз обігравши туринців у наступних десяти матчах удома й на виїзді при п'яти нічиїх і чотирьох поразках. За версією букмекерів, більші шанси на успіх сьогодні має Ювентус, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 2.14. Потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.30, а ймовірність нічиєї — 3.30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо — Консейсан, Їлдиз — Опенда

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ермосо — Веслі, Крістанте, Коне, Ренш — Суле, Пеллегріні — Фергюсон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА