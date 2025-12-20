Італія

Форвард Роми ще не набрав оптимальну форму після ушкодження.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні поділився оновленою інформацією щодо фізичного стану нападника команди Артема Довбика напередодні принципового поєдинку Серії А проти Ювентуса.

Наставник римлян підтвердив, що український форвард уже повернувся до тренувального процесу, однак поки що не може вважатися повністю готовим до гри.

"Він ще не повністю відновився. Хоча тренується вже кілька днів, у нього все ще є деякі труднощі з ударами по воротах.

В іншому ж ми всі в строю, за винятком двох гравців, які поїхали, і невеликої проблеми з Ермосо, яку сподіваємося вирішити", — цитує слова тренера видання TUTTOmercatoWEB.

Матч між Ромою та Ювентусом відбудеться сьогодні, 20 грудня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

У поточному сезоні Артем Довбик провів за римський клуб 14 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.