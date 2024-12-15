"Россонері" та "грифони" зіграли внічию.
Мілан - Дженоа, Getty Images
15 грудня 2024, 23:46
У рамках 16-го туру Серії А Мілан приймав Дженоа.
Команди голів не забивали, а це означає, що поєдинок завершився сухою нічиєю — 0:0.
Мілан — Дженоа 0:0
Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Тіав, Хіменес — Рейндерс, Фофана — Чуквезе (Окафор, 76), Лібералі (Камарда, 62), Леау — Абрагам (Мората, 46)
Дженоа: Леалі — Вольякко (Сабеллі, 46), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі (Нортон-Каффі, 90), Торсбю, Міретті (Олівейра, 80) — Бадель, Френдруп — Пінамонті
Попередження: Вольякко, Дзанолі.