Італія

Росонері готові витратити до 15 мільйонів євро на підсилення середньої лінії.

Мілан активізував переговори щодо трансферу 22-річного півзахисника Болоньї Джованні Фаббіана. Очікується, що найближчим часом клуб представить першу офіційну пропозицію.

Сума потенційної угоди оцінюється в 14-15 мільйонів євро. Фаббіан є вихованцем Інтера і у 2023 році перейшов до Болоньї за 5 мільйонів євро з опцією зворотного викупу за 12 мільйонів євро.

Мілан розраховує, що придбання Фаббіана допоможе зміцнити середню лінію та надати команді додаткову глибину складу для боротьби в Серії А і єврокубках.

Раніше стало відомо, що Мілан досяг домовленості щодо контракту з нападником Спортінга.