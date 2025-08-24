Італія

Наставник россонері невдоволений обороною та просить підсилення після невдалого старту в Серії A.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі звернувся до керівництва клубу з чітким запитом щодо трансферів після невдалого старту в Серії A. У першому турі чемпіонату Італії россонері на власному полі сенсаційно поступилися Кремонезе з рахунком 1:2.

За інформацією авторитетного журналіста Ніколо Скіри, Алегрі наполягає на терміновому придбанні ще одного центрального захисника. Наставник незадоволений діями оборони та вважає, що команда потребує додаткового підсилення в цій ланці.

Варто зазначити, що цього літа Мілан уже витратив 20 мільйонів євро на трансфер центрбека Коні де Вінтера з Дженоа. Клуб виграв боротьбу за 22-річного бельгійця у лондонського Тоттенхема, однак навіть його перехід поки що не вирішив проблем у захисній лінії.