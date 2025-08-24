Італія

Після медоглядів "россонері" взяли паузу для остаточного рішення.

Як пише BILD, нігерійський форвард пройшов в Італії одразу чотири окремі медичні обстеження, після яких "россонері" дійшли висновку, що ризики надто великі. Хоча клуб уже мав домовленість з Баєром щодо оренди за €5 млн з правом викупу за €24 млн, наразі фінальне рішення виглядає більше негативним.

Спортивний директор Мілана Іглі Таре підтвердив, що керівництво сумнівається у доцільності підписання: "Ми знали, що в нього були проблеми в минулому. Його якості безсумнівні, але ми маємо прийняти правильне рішення для клубу".

Раніше повідомлялося, що перехід Віктора Боніфейса з Баєра до Мілана опинився під загрозою через проблеми, виявлені під час медогляду. Тепер же стало відомо, що угода фактично зірвалася.

Своєю чергою, президент Баєра Саймон Рольфес наголосив: "Якщо він повернеться, угода з Міланом буде завершена. Це не великий секрет".

Таким чином, після кількох днів невизначеності питання знято: Боніфейс повертається до Леверкузена і продовжить підготовку до нового сезону вже у складі "фармацевтів".