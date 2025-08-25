Італія

Тепер залишилось домовитись із клубом гравця.

Італійський Мілан на заключні дні літнього трансферного ринку запланував підсилення ланки нападу.

"Россонері" при цьому можуть розраховувати на підписання навіть одразу двох форвардів, оскільки нігерійського нападника леверкузенського Баєра Віктора Боніфейса та данського форварда лісабонського Спортінга Конрада Гардера клуб веде паралельними треками.

Щодо останнього є певні зрушення в процесі перемовин — удалось домовитись щодо умов майбутнього контракту з гравцем до 2030 року.

Але розмови із Спортінгом досі тривають. Мілан пропонує 23 млн євро + бонуси, але "леви" хочуть ще й 10% від наступного продажу гравця.

20-річний данець у минулому сезоні в конкуренції з Віктором Йокересом забив 13 голів та віддав 10 асистів у 54 матчах.