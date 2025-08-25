Італія

Майже безшансів для туринців.

У матчі першого туру Серії А Інтер впевнено обіграв Торіно з рахунком 5:0. Голи забили Бастоні (18), Тюрам (36, 62), Лаутаро Мартінес (52) та Бонні (72).

Господарі повністю контролювали гру від початку до кінця. Торіно ж створював небезпеку епізодично, проте реалізувати моменти не зміг, а атаки Інтера були надзвичайно результативними.

Перемога стала яскравим стартом сезону для Інтера та демонстрацією сильного командного взаєморозуміння під керівництвом Крістіана Ківу, який дебютував у чемпіонаті в якості наставника "нерадзуррі".

Інтер — Торіно 5:0

Голи: Бастоні, 18, Тюрам, 36, 62, Мартінес, 52, Бонні, 72

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Енріке, 86) — Думфріс, Барелла, Сучич, Дімарко (Аугусто, 66) — Мхітарян (Діуф, 79) — Мартінес (Зелінські, 79), Тюрам (Бонні, 67)

Торіно: Ісраель — Лазаро (Анжорін, 79), Коко, Мазіна, Бірагі — Казадеї, Ільхан (Абухляль, 58), Гінейтіс — Нгонге (Педерсен, 80), Сімеоне (Адамс, 64), Влашич (Тамез, 58)