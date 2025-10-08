Словацький футболіст покинув збірну через пошкодження.
Станіслав Лоботка, Getty Images
08 жовтня 2025, 12:55
Станіслав Лоботка залишив розташування збірної Словаччини через травму.
Обстеження виявило у хавбека Наполі пошкодження привідного м’яза стегна, отримане під час недільного матчу Серії А проти Дженоа (2:1).
Очікується, що Лоботка пропустить наступні 3-4 тижні. Раніше повідомлялося, що в складі Наполі травмувався також вінгер Маттео Політано.
10 і 13 жовтня збірна Словаччини проведе матчі відбору ЧС-2026 проти Північної Ірландії та Люксембургу.