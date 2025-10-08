Італія

Словацький футболіст покинув збірну через пошкодження.

Станіслав Лоботка залишив розташування збірної Словаччини через травму.

Обстеження виявило у хавбека Наполі пошкодження привідного м’яза стегна, отримане під час недільного матчу Серії А проти Дженоа (2:1).

Очікується, що Лоботка пропустить наступні 3-4 тижні. Раніше повідомлялося, що в складі Наполі травмувався також вінгер Маттео Політано.

10 і 13 жовтня збірна Словаччини проведе матчі відбору ЧС-2026 проти Північної Ірландії та Люксембургу.