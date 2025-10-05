Італія

Команда Конте закрила поразку від Мілана.

В рамках шостого туру італійської Серії А Наполі на Стадіо Армандо Дієго Марадона приймав Дженоа.

Перший гол у матчі забив нападник гостей Джефф Ехатор на 34-й хвилині. Півзахисник Наполі Франк Ангісса зрівняв рахунок на 57-й хвилині, а вже 75-й форвард команди Антоніо Конте Расмус Гойлунн приніс перемогу чинному чемпіону Італії.

Після цього матчу Наполі набрав 15 очок після шести зіграних матчів. В активі Дженоа два очки. Команда з Генуї посідає 19-те місце в турнірній таблиці.

Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі "грифонів" та провів на полі увесь матч.

Наполі — Дженоа 2:1

Голи: Ангісса, 57, Гойлунн, 75 - Ехатор, 33

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Жезус, Олівера — Лоботка (Гілмор, 44) — Політано (Спінаццола, 50), Ангісса, Мактоміней, Нерес (Лукка, 82) — Гойлунн (Гутьєррес, 82)

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Маркандаллі (Отоа, 46), Васкес, Сабеллі (Карбоні, 76) — Мазіні, Френдруп — Еллертссон, Маліновський, Олівейра — Ехатор

Попередження: Маркандаллі, Маліновський