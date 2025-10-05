Команда Конте закрила поразку від Мілана.
05 жовтня 2025, 21:40
В рамках шостого туру італійської Серії А Наполі на Стадіо Армандо Дієго Марадона приймав Дженоа.
Перший гол у матчі забив нападник гостей Джефф Ехатор на 34-й хвилині. Півзахисник Наполі Франк Ангісса зрівняв рахунок на 57-й хвилині, а вже 75-й форвард команди Антоніо Конте Расмус Гойлунн приніс перемогу чинному чемпіону Італії.
Після цього матчу Наполі набрав 15 очок після шести зіграних матчів. В активі Дженоа два очки. Команда з Генуї посідає 19-те місце в турнірній таблиці.
Руслан Маліновський вийшов в стартовому складі "грифонів" та провів на полі увесь матч.
Наполі — Дженоа 2:1
Голи: Ангісса, 57, Гойлунн, 75 - Ехатор, 33
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Жезус, Олівера — Лоботка (Гілмор, 44) — Політано (Спінаццола, 50), Ангісса, Мактоміней, Нерес (Лукка, 82) — Гойлунн (Гутьєррес, 82)
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Маркандаллі (Отоа, 46), Васкес, Сабеллі (Карбоні, 76) — Мазіні, Френдруп — Еллертссон, Маліновський, Олівейра — Ехатор
Попередження: Маркандаллі, Маліновський