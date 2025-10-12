Італія

Англієць прогресує під керівництвом Аллегрі.

Італійський Мілан веде перемовини з центральним захисником Фікайо Томорі щодо продовження чинної трудової угоди. Про це повідомляє

Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" мають намір швидко закрити нову угоду з 27-річним англійцем.

Зазначається, що керівництво італійського клубу запропонувало Томорі новий контракт до літа 2028 року з зарплатою 3,5 млн. євро на рік. Підкреслюється, що така ж сама зарплатня у нього за умовами чинної трудової угоди, яка спливає 30 червня 2027 року.

Цього сезону Фікайо Томорі відіграв за Мілан вісім матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Мілан знайшов дві кандидатури на заміну Меньяну.