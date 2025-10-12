Француз скоріш за все влітку залишить Мілан.
Майк Меньян, getty images
12 жовтня 2025, 16:27
Керівництво італійського Мілана готується до відходу капітана команди Майка Меньяна.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, переговори між "россонері" та французьким воротарем щодо продовження контракту зайшли в глухий кут, хоча у відносинах між клубом та гравцем немає жодних проблем.
Зазначається, що в разі відходу Меньяна з клубу, "червоно-чорні" спробують купити одного з двох воротарів: японця Дзіона Судзукі з Парми або німця Ноа Атуболу з Фрайбурга.
Нагадаємо, що контракт Меньяна з "россонері" спливає влітку 2026 року.
Цього сезону Дзіон Судзукі провів за Парму вісім матчів, пропустив дев'ять м'ячів та двічі відіграв "на нуль". В свою чергу Ноа Атуболу відіграв за Фрайбург дев'ять зустрічей, пропустив 11 голів та зібрав три "clean sheet".