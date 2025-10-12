Італія

Француз скоріш за все влітку залишить Мілан.

Керівництво італійського Мілана готується до відходу капітана команди Майка Меньяна.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, переговори між "россонері" та французьким воротарем щодо продовження контракту зайшли в глухий кут, хоча у відносинах між клубом та гравцем немає жодних проблем.

Зазначається, що в разі відходу Меньяна з клубу, "червоно-чорні" спробують купити одного з двох воротарів: японця Дзіона Судзукі з Парми або німця Ноа Атуболу з Фрайбурга.

Нагадаємо, що контракт Меньяна з "россонері" спливає влітку 2026 року.

Цього сезону Дзіон Судзукі провів за Парму вісім матчів, пропустив дев'ять м'ячів та двічі відіграв "на нуль". В свою чергу Ноа Атуболу відіграв за Фрайбург дев'ять зустрічей, пропустив 11 голів та зібрав три "clean sheet".