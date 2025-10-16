Італія

Українець гратиме під керівництвом італійського фахівця з досвідом роботи в Серії А.

Італійський Емполі призначив Алессіо Діонізі на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт "адзуррі".

Зазначається, що контракт із 44-річним італійським фахівцем підписано до 30 червня 2027 року.

Діонізі вже працював у Емполі, з яким він у сезоні 2020/21 став переможцем Серії Б. Після цього тренер очолював Сассуоло, з якого його звільнили взимку 2024 року. Минулий сезон він провів у Палермо, посівши підсумкове восьме місце у Серії Б.

Наразі Емполі посідає 12 місце у другому за силою чемпіонаті Італії, набравши дев'ять очок після семи зіграних турів.

Нагадаємо, що у складі "адзуррі" виступає 18-річний український нападник Богдан Попов, який вже встиг відзначитися чотирма голами у восьми матчах італійської команди.