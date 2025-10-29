Завершилися перші матчі 9-го туру чемпіонату Італії за 29 жовтня.
Гравці Роми святкують гол Артема Довбика, Getty Images
29 жовтня 2025, 21:31
Перші поєдинки дев’ятого туру Серії А подарували українським уболівальникам приємний привід для радості — Артем Довбик допоміг Ромі здобути непросту перемогу над Пармою.
На Стадіо Олімпіко господарі довго не могли зламати опір гостей, але після голу Ермосо на 63-й хвилині гра розкрилася. Парма створила кілька моментів, проте вирішальним став вихід Довбика: на 81-й хвилині українець успішно зіграв на добиванні та подвоїв перевагу римлян.
Наприкінці матчу Чиркаті скоротив відставання, однак Рома втримала перемогу — 2:1.
Рома - Парма 2:1
Голи: Ермосо, 63, Довбик, 81 - Чиркаті, 86
Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні (Ренш, 85), Ндіка — Челік, Крістанте, Коне, Веслі (Гіларді, 85) — Суле (Довбик, 73), Дібала — Фергюсон (Бейлі, 7)
Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Ордоньєс, Серенсен, Естевес (Алмквіст, 77), Бернабе (Кремаскі, 77), Брітшгі (Бегич, 90) — Кутроне (Бенедичак, 60), Пеллегріно (Джурич, 77)
Попередження: Пеллегріно, Тройло, Ордоньєс
У Турині Ювентус провів першу гру після відставки Ігора Тудора й одразу здобув упевнену перемогу над Удінезе — 3:1. Вже на п’ятій хвилині Влахович реалізував пенальті, а після перерви Гатті подвоїв рахунок.
Дзаніоло скоротив відставання для гостей, проте наприкінці зустрічі Їлдиз ще одним ударом із "позначки" поставив крапку.
Ювентус - Удінезе 3:1
Голи: Влахович, 5 (пен), Гатті, 67, Їлдиз, 90+6 (пен) - Дзаніоло, 45+1
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо, Локателлі, Маккенні, Костич (Ругані, 88) — Їлдиз — Влахович (Копмейнерс, 89), Опенда (Девід, 77)
Удінезе: Окоє — Гоглічідзе, Кабаселе, Соле — Ехізібуе (Дзанолі, 74), Пйотровські (Ловрич, 58), Карлстрем, Атта (Міллер, 74), Камара — Дзаніоло (Байо, 59), Девіс (Букса, 38)
Попередження: Грегоріо — Гоглічідзе, Пйотровські, Ловрич, Міллер
У ще одному матчі дня Комо впевнено розібрався з Вероною — 3:1, завдяки голам Дувікаса, Поша та Войводи.
Комо — Верона 3:1
Голи: Дувікас, 9, Пош, 62, Войвода, 90+2 - Сердар, 25
Комо: Бюте — Пош (Кемпф, 78), Карлос, Рамон, Вальє — Какере (Смолчич, 90), Да Кунья — Кюн (Войвода, 78), Пас, Діао (Родрігес, 54) — Дувікас (Мората, 89)
Верона: Монтіпо — Белла-Кочап, Нельссон, Валентіні (Брадарич, 68) — Бельгалі, Сердар, Гальярдіні (Сарр, 75), Бернед, Фресе (Москера, 87) — Жоване, Орбан
Попередження: Пас — Гальярдіні, Бельгалі, Нельссон, Орбан