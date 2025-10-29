Італія

Завершилися перші матчі 9-го туру чемпіонату Італії за 29 жовтня.

Перші поєдинки дев’ятого туру Серії А подарували українським уболівальникам приємний привід для радості — Артем Довбик допоміг Ромі здобути непросту перемогу над Пармою.

На Стадіо Олімпіко господарі довго не могли зламати опір гостей, але після голу Ермосо на 63-й хвилині гра розкрилася. Парма створила кілька моментів, проте вирішальним став вихід Довбика: на 81-й хвилині українець успішно зіграв на добиванні та подвоїв перевагу римлян.

Наприкінці матчу Чиркаті скоротив відставання, однак Рома втримала перемогу — 2:1.

Рома - Парма 2:1

Голи: Ермосо, 63, Довбик, 81 - Чиркаті, 86

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні (Ренш, 85), Ндіка — Челік, Крістанте, Коне, Веслі (Гіларді, 85) — Суле (Довбик, 73), Дібала — Фергюсон (Бейлі, 7)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Ордоньєс, Серенсен, Естевес (Алмквіст, 77), Бернабе (Кремаскі, 77), Брітшгі (Бегич, 90) — Кутроне (Бенедичак, 60), Пеллегріно (Джурич, 77)