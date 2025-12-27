Італія

Італійський клуб може зробити пропозицію Трабзонспору після матчу з Галатасараєм.

В італійській Серії А з’явився ще один претендент на захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.

Про це повідомляє видання Fanatik. За інформацією джерела, фіналіст Суперкубка Італії Болонья планує відправити своїх скаутів на матч Трабзонспора проти Галатасарая, який запланований на 5 січня. Очікується, що після перегляду поєдинку россоблу можуть підготувати офіційну пропозицію щодо трансферу українського захисника.

У поточному сезоні Батагов провів за Трабзонспор 18 матчів у всіх офіційних турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, інтерес до центрбека проявляло Наполі.