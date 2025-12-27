Жах у Флоренції продовжується.
27 грудня 2025, 15:44
В рамках 17-го туру італійської Серії А Парма на Енніо Тардіні приймала Фіорентину.
Єдиний голом у зустрічі відзначився півзахисник господарів поля Серенсен на старті другої половини гри.
Завдяки цій перемозі Парма піднялася на 14 місце. В свою чергу, Фіорентина залишається на останньому місці в чемпіонаті Італії.
Парма — Фіорентина 1:0
Гол: Серенсен, 48
Парма: Корві — Брітшгі, Чиркаті, Валенті, Валері — Бернабе (Ордоньєс, 81), Кейта (Кремаскі, 90), Серенсен — Ондрейка (Орістаніо, 68), Пеллегріно (Джурич, 90), Бенедичак (Естевес, 68)
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо (Куадіо, 86), Віті (Фортіні, 46) — Додо, Мандрагора (Пікколі, 63), Фаджолі, Ндур (Зом, 76), Парізі (Госенс, 76) — Гудмундссон — Кін
Попередження: Чиркаті, Корві — Мандрагора, Понграчич