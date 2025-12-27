Італія

"Вершкові" вірять в молодого аргентинця.

Італійський Наполі хоче оформити трансфер півзахисника мадридського Реала Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб готовий запропонувати «вершковим» 50 мільйонів євро за 18-річного аргентинця.

Однак, керівництво «королівського» клубу зараз не готове продавати свого талановитого гравця. В Реалі вірять у прогрес Мастантуоно.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Реал 13 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.