Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 27 грудня, відбуваються матчі 17 туру італійської Серії А.

У першому матчі Комо у гостях здобув впевнену перемогу над Лечче з рахунком 3:0.

Перемогу команді Сеска Фабрегаса забезпечили голи у виконанні Ніко Паса, Хакобо Рамона та Анастасіоса Дувікаса.

Також зазначимо, що в середині першого тайму було вилучено головного тренера Лечче Еусебіо Ді Франческо.

Після 16 матчів Комо набрав 27 очок і піднявся на шосте місце, а у Лечче 16 балів та 16 рядок.

Лечче — Комо 0:3

Голи: Пас, 20, Рамон, 66, Дувікас, 75.

Лечче: Фальконе — Галло, Габріел, Зіберт, Вейга — Малех (Ндрі, 69), Рамадані (Гортер, 90+3), Каба — Соттіль (Гельгасон, 79), П'єротті (Сала, 79), Штулич (Камарда, 69).

Комо: Бюте — Морено, Карлос, Рамон, Смолчич (Ван дер Бремпт, 46) — Да Кунья, Перроне — Родрігес (Кюн, 78), Пас (Ле Борнь, 90+2), Войвода (Батуріна, 84) — Дувікас.

Попередження: Соттіль, Рамадані — Смолчич, Бюте, Карлос, Перроне.

У другій грі Кальярі в гостях здолав Торіно з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 28 хвилині зусиллями Ніколи Влашича, проте перед самою перервою цифри на табло зрівняв Маттео Праті. Перемогу гостям забезпечив забитий м'яч Семіха Киличсоя на 66 хвилині.

Після 17 ігор Торіно набрав 20 очок і йде на 13 місці, а у Кальярі на два бали менше та 14 позиція.

Торіно — Кальярі 1:2

Голи: Влашич, 28 - Праті, 45 Киличсой, 66.

Торіно: Палеарі — Тамез, Маріпан, Ісмайлі — Педерсен (Ільхан, 80), Влашич, Асллані (Нгонге, 76), Гінейтіс (Абухляль, 80), Лазаро (Нкунку, 69) — Адамс (Сапата, 69), Сімеоне.

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Дейола, Луперто — Палестра, Маццітеллі (Кавуоті, 72), Праті (Оберт, 84), Адопо, Ідріссі — Киличсой (Борреллі, 72), Гаетано (Еспозіто, 68).

Попередження: Влашич, Нкунку, Абухляль.