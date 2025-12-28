Італія

Європейська частина кар’єри не пішла з першої спроби.

Аргентинський центральний півзахисник Джино Інфантіно перебрався до Європи влітку 2023 року в якості трансферу з Росаріо Сентраль до італійської Фіорентини за 3 млн євро.

Однак відтоді на рахунку 22-річного виконавця було всього дев’ять поєдинків за клуб із Флоренції та річна оренда до емірського Аль-Айна.

У цьому ж сезоні футболіст перебуває в розташуванні італійського клубу, проте досі не зіграв жодного матчу.

Це в свою чергу підштовхує Інфантіно до повернення на батьківщину, про що Фіорентина наразі домовляється з клубом Аргентинос Хуніорс.

Повідомляється, що наразі йдеться про оренду для футболіста до завершення сезону.