Європейська частина кар’єри не пішла з першої спроби.
Джино Інфантіно, Getty Images
28 грудня 2025, 08:20
Аргентинський центральний півзахисник Джино Інфантіно перебрався до Європи влітку 2023 року в якості трансферу з Росаріо Сентраль до італійської Фіорентини за 3 млн євро.
Однак відтоді на рахунку 22-річного виконавця було всього дев’ять поєдинків за клуб із Флоренції та річна оренда до емірського Аль-Айна.
У цьому ж сезоні футболіст перебуває в розташуванні італійського клубу, проте досі не зіграв жодного матчу.
Це в свою чергу підштовхує Інфантіно до повернення на батьківщину, про що Фіорентина наразі домовляється з клубом Аргентинос Хуніорс.
Повідомляється, що наразі йдеться про оренду для футболіста до завершення сезону.