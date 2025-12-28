Італія

Гравець погодився на трансфер до Італії.

Аргентинський центральний захисник Хуан Пабло Фрейтес у своїй професійній кар’єрі досі не квапився залишати межі Південної Америки та виступає за бразильський Флуміненсе, куди перейшов на початку року за 2,2 млн євро.

Однак у 25-річному віці чекати особливо ніколи, тому найближчим часом гравець таки планує радикально змінити місце роботи.

І коли італійська Болонья ним зацікавилась, обрати загалом традиційний маршрут для аргентинців, які починають свій шлях у Європі, не було особливою проблемою.

"Россоблу" нині перебувають у стані перемовин із Флу, тоді як із футболістом у них уже є домовленість щодо контракту до 2030 року.

За рік Фрейтес награв 62 матчі та забив один гол.