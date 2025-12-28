Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 грудня 2025 року.

Завершилася 1403 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У ніч проти 27 грудня росіяни атакували Київ та область. Унаслідок обстрілу постраждали сім районів Києва. Загинули дві людини — у Києві та в Білоцерківському районі. Понад 30 жителів зазнали поранень. Унаслідок атаки без теплопостачання залишилася майже третина столиці. Загалом уночі росія атакувала Україну 40 ракетами й 519 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 503 повітряні цілі.

- Національне антикорупційне бюро 27 грудня заявило про викриття злочинної групи, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Видання Українська правда та Дзеркало тижня з посиланням на джерела повідомили, що НАБУ підозрює депутатів від фракції "Слуга Народу": Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля.

- Президент України Володимир Зеленський вирушив до Флориди, де 28 грудня зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. На шляху до США він зупинився у Канаді, де зустрівся з канадським прем’єром Марком Карні. Крім того, український президент в онлайн-режимі поспілкувався із європейськими партнерами.

- На Запорізькому напрямку унаслідок атаки FPV-дрона загинув засновник та командир «російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін (на позивний Вайт Рекс). Нікітін народився у Москві та був активним учасником російського ультраправого руху, а у 2017 році він переїхав до України. У 2022-му Нікітін заснував та очолив РДК, який перебуває у складі Головного управління розвідки.

- Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові 2,5 мільярда доларів допомоги Україні. Про це повідомляють Укрінформ та CBC.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Загарбники завдали двох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3188 дронів-камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов’янському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 31 раз намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Два боєзіткнення тривають дотепер. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 106 окупантів, з яких 77 — безповоротно. Наші захисники знищили одну реактивну систему залпового вогню, дві одиниці автомобільного транспорту, одну самохідну артилерійську установку, 21 безпілотний літальний апарат, пункт управління, також уразили артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля. Ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом ворога опинилось Залізничне.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку загарбників в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні в Канаді разом з паном Премʼєр-міністром Карні, як і домовлялись. Разом говоримо з нашими друзями з Європи. Вдячний за всю підтримку для України, та особливо це стосується підтримки ППО.

росія продовжує знущатися з наших міст і людей. Москва відкинула навіть пропозиції Різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. Це чіткий сигнал, як вони там насправді ставляться до дипломатії. Поки що недостатньо серйозно.

Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на росію. Важливо, що сьогодні є новий пакет допомоги від Канади. Важливо, що маємо спільні позиції з багатьох ключових питань. Дякую!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!