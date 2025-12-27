Італія

За аутсайдерів важко отримати практику належної якості.

Італійська Фіорентина цього сезону перебуває в жахливому стані на внутрішній арені, тож клуби, у яких "фіолетові" брали в оренду футболістів на цю кампанію, занепокоєні прогресом своїх виконавців.

Серед них і Венеція, яка віддала колективу із Флоренції свого центрального півзахисника Ганса Ніколуссі-Кавілью в оренду з правом викупу до кінця сезону.

25-річний виконавець за цей час провів 14 матчів (961 хвилину) та віддав один гольовий пас.

Наразі все йде до того, що вихованця академії туринського Ювентуса так і не викуплять за підсумками цієї кампанії, а отже Венеція може розглянути й інші варіанти.

Наприклад, сардинський Кальярі зробив запит щодо трансферної інформації футболіста напередодні й розраховує почути відповідь уже найближчим часом.

Минулого літа Венеція заплатила 3,5 млн євро за повноцінний перехід Ніколуссі-Кавільї.