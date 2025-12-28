Італія

Шукають потенційну заміну для Кастельяноса.

Римський Лаціо цього зимового трансферного вікна знову зіштовхнеться з неприхованим інтересом бразильського Фламенгу до свого аргентинського нападника Таті Кастельяноса, за перехід якого може отримати, як мінімум, 25 млн євро.

Відповідно, "орли" потребуватимуть заміни для футболіста, тому активно працюють над можливими варіантами.

Серед них — грецький форвард лісабонського Спортінга Фотіс Йоаннідіс.

25-річний виконавець долучився до складу чинних чемпіонів Португалії в якості трансферу з Панатінаїкоса за 22 млн євро цього літа.

І за першу частину сезону на рахунку гравця шість голів та три асисти за 23 матчі (1054 хвилини).

Однак у контексті цього виконавця Лаціо працює виключно на перспективу літнього трансферного вікна наступного року.