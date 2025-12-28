Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 28 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 17-го туру італійської Серії А-2025/26 у Бергамо місцева Аталанта прийматиме міланський Інтер.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 28 ГРУДНЯ, 21:45. NEW BALANCE АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Аталанта на тлі чотирьох поспіль домашніх звитяг у всіх турнірах спробує порадувати своїх уболівальників і в передостанньому для Серії А матчі 2025 року. У поєдинках з Інтером у чемпіонаті клуб із Бергамо не набирав більше одного очка з листопада 2018-го (5Н, 8П), зокрема поступившись гранду з Мілана в кожній з шести попередніх дуелей.

Після призначення Раффаеле Палладіно форма Аталанти помітно покращилася, що дозволяє його підопічним мріяти про боротьбу за вихід до єврокубків. Клуб із Бергамо цілком спроможний бодай дати бій одному з претендентів на Скудетто, раніше зазнавши поразки тільки в одному з 12-ти матчів удома в сезоні-2025/26 (+6В, 5Н).

Інтер до недільного протистояння підходить на тлі невдачі в Суперкубку Італії. Півфінальна поразка від Болоньї у серії пенальті залишила клуб із Мілана без вирішального матчу турніру вперше з 2020 року. Тим часом у Серії А, незадовго до безуспішних відвідин Саудівської Аравії, колектив Крістіана Ківу повернувся на першу сходинку завдяки перемозі над Дженоа в Генуї (2:1).

Міланський гранд готовий завершити рік на мажорній ноті, втримавши статус лідера чемпіонату. За версією букмекерів, саме команда Ківу має більші шанси на здобуття трьох очок. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.58. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.62.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Залевські — Де Кетеларе, Пашалич — Скамакка

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА