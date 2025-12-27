Італія

Нападник Челсі, який виступає за Баварію на правах оренди, може змінити клуб уже найближчим часом.

Послуги нападника лондонського Челсі Ніколаса Джексона, який нині грає за Баварію на правах оренди, були запропоновані Мілану та Ювентусу. Про це повідомляє журналіст Алессандро Якобоне.

Перші контакти щодо можливого трансферу відбулися ще 1 грудня після розмови між спортивним директором Мілана Іглі Таре та агентом 24-річного футболіста. Тоді інтерес не отримав розвитку через високу вартість операції, однак наприкінці грудня кандидатуру Джексона знову винесли на обговорення, зокрема й для Ювентуса.

Ситуація ускладнюється тим, що Баварія наразі незадоволена виступами форварда і може відмовитися від обов’язкового викупу. Повернення гравця до Челсі не влаштовує жодну зі сторін, що відкриває можливість для нової оренди.

Раніше повідомлялося, що орендна угода Джексона передбачала обов’язковий викуп приблизно за 56 мільйонів фунтів у разі 40 виходів гравця у стартовому складі. Втім, ця умова, ймовірно, не буде виконана, зокрема через участь сенегальця в майбутньому Кубку африканських націй.

Якщо рішення про викуп буде прийнято, то Мюнхен, скоріш за все, домовлятиметься з Челсі про нижчі умови трансферу.

У поточному сезоні Ніколас Джексон провів за мюнхенців 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м’ячів та віддав 1 результативну передачу.