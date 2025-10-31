Італія

Тренер наголосив на важливості голів і командної гри.

Новий головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті поділився думками щодо труднощів команди в атаці. До недавньої перемоги над Удінезе (3:1) туринці не могли забити протягом чотирьох матчів поспіль.

"Голи — ключовий фактор у футболі, бо вони приносять перемоги. Атакувальний футбол важливий, але головне — бути командою, єдиним цілим.

Гравці мають розуміти, що робити на полі", — сказав Спаллетті.

Ювентус посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А з 15 очками після дев’яти матчів. Наступний поєдинок — проти Кремонезе 1 листопада о 21:45.