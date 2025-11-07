У воротаря спливає трудова угода з Міланом.
Дідьє Дешам, getty images
07 листопада 2025, 20:53
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про контрактну ситуацію в Мілані воротаря команди Майка Меньяна. Його слова наводить MilanNews.
"Раніше я укладав контракти з гравцями під час чемпіонатів світу. Це не моє питання; це питання клубів. Сьогодні подібні речі відіграють значно меншу роль.
Думаю, гравці ставляться до цього спокійніше. Тим не менш, в ідеалі краще визначитись зі своїм майбутнім до великого турніру", — заявив Дешам.
Чинна трудова угода голкіпера з "россонері" розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 11 матчів, пропустив сім голів та шість разів відіграв "на нуль".