Італія

У воротаря спливає трудова угода з Міланом.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про контрактну ситуацію в Мілані воротаря команди Майка Меньяна. Його слова наводить MilanNews.

"Раніше я укладав контракти з гравцями під час чемпіонатів світу. Це не моє питання; це питання клубів. Сьогодні подібні речі відіграють значно меншу роль.

Думаю, гравці ставляться до цього спокійніше. Тим не менш, в ідеалі краще визначитись зі своїм майбутнім до великого турніру", — заявив Дешам.

Чинна трудова угода голкіпера з "россонері" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 11 матчів, пропустив сім голів та шість разів відіграв "на нуль".