Італія

Молодий воротар Фрайбурга Ноа Атуболу став головним кандидатом на позицію №1 у Мілані.

Мілан почав конкретні дії у пошуках потенційної заміни Майку Меньяну. Як повідомляє журналіст Calciomercato, головним кандидатом на позицію воротаря став 22-річний німець Ноа Атуболу, який нині виступає за Фрайбург.

За інформацією джерела, "россонері" уважно стежать за молодим кіпером і розглядають можливість переманити його вже наступного літа. Атуболу вважають гравцем із великим потенціалом, який може поступово стати новим №1 клубу.

Раніше La Gazzetta dello Sport повідомляла, що переговори між Міланом та Меньяном щодо продовження контракту зайшли у глухий кут. Хоча між сторонами не виникло конфліктів, керівництво готується до різних сценаріїв розвитку подій.

У попередніх повідомленнях серед можливих варіантів фігурували два імена — Дзіон Судзукі з Парми та Ноа Атуболу з Фрайбурга. Однак тепер, за даними італійських журналістів, саме німець став пріоритетом.

Контракт Меньяна з "россонері" діє до літа 2026 року, але в разі, якщо сторони не домовляться про нову угоду, голкіпер може залишити клуб достроково або як вільний агент після завершення сезону 2025/26.

Цього сезону Атуболу провів за Фрайбург дев’ять матчів у Бундеслізі, тричі залишаючи свої ворота "на замку".